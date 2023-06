BMW Serie 1, il restyling è stato spiato su strada

Nei piani del noto marchio automobilistico tedesco BMW c’è l’arrivo della versione restyling di BMW Serie 1. L’ultimo modello è stato presentato nel corso del 2019, quindi ora l’azienda ha deciso di dare una rinfrescata al design. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la nuova vettura è stata spiata su strada durante alcuni test a Nurburgring.

BMW Serie 1, il modello restyling è stata spiato su strada sulle piste di Nurburgring

Le piste di Nurburgring sono sempre predilette dalle aziende automobilistiche per testare appieno i propri veicoli. Come già accennato in apertura, anche il marchio tedesco BMW ha scelto questa pista per testare la sua prossima vettura, ovvero il modello restyling di BMW Serie 1. Dalle foto spia appena emerse in rete in queste ore, possiamo notare come la vettura sia coperta da diversi camuffamenti.

Le aziende li utilizzano per non lasciare intravedere nulla riguardo al design. Nonostante questo, risultano comunque chiari alcuni piccoli dettagli. Si riesce infatti a capire che ci troviamo di fronte ad una versione sportiva, dato che sono presenti elementi come numerosi terminali di scarico e diverse prese d’aria. Anche i fari e i gruppi ottici dovrebbero subire alcune modifiche estetiche, anche se dalle foto non si riesce a capire bene.

Le foto appena emerse in rete non lasciano vedere gli interni. Tuttavia, immaginiamo che anche il restyling di BMW Serie 1 sarà dotato di diverse tecnologie presenti su altri modelli dell’azienda. Tra queste, non dovrebbe mancare la presenza del BMW Curved Display adibito per ospitare sia il sistema di infotainment sia la strumentazione digitale.