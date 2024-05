Nelle ultime ore si stanno diffondendo sempre più rumor riguardo gli iPhone 16 Pro Max di Apple. Secondo il noto analista Kuo, infatti, sembra che il nuovo modello presenterà ai suoi utenti una novità davvero interessante. Le informazioni sembrano indicare che lo smartphone di Apple dovrebbe utilizzare delle celle con una maggiore densità di energia. Quest’ultime offriranno una durata della batteria decisamente maggiore e una parità di dimensioni.

Una simile notizia ha reso felici moltissimi utenti che dal proprio dispositivo si augurano costantemente di ottenere un dispositivo che oltre ad essere performante presenta una batteria in grado di sostenere tutte le funzioni che lo smartphone potrebbe offrire. Questa almeno sembra essere la strategia di Apple.

Il nuovo iPhone 16 Pro Max di Apple avrà una batteria migliorata

Nello specifico, Kuo afferma che aumenterà la densità energetica, espressa in Wh/kg, per le batterie del dispositivo. Questa situazione potrebbe portare a vantaggi importanti sia per quanto riguarda l’autonomia del dispositivo che la sua durata. A tal proposito, Apple starebbe lavorando anche un nuovo piano per evitare che il suo smartphone si surriscaldi. Nel dettaglio, l’azienda di Cupertino sta valutando l’utilizzo dell’acciaio inossidabile come soluzione termica.

Nel rapporto presentato da Kuo viene spiegato che l’acciaio inossidabile non è efficace quanto l’alluminio quando si tratta della dissipazione del calore. Allo stesso tempo però è molto più robusto e meno suscettibile alla corrosione. Dunque, utilizzando una custodia della batteria che sia in acciaio inossidabile può ridurre significatamene la difficoltà legata alla rimozione della batteria. Questo sistema aiuterà Apple a soddisfare i requisiti imposti dall’Unione Europea per la sostituibilità delle batterie di tutti i suoi iPhone prossimi.

L’annuncio di una simile innovazione ha fatto sorridere moltissimi utenti che non vedono l’ora di provare le novità relative al nuovo iPhone 16 Pro Max. Nel frattempo, è possibile solo attendere che l’azienda di Cupertino rilasci alcune possibili informazioni relative al suo dispositivo.