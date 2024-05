Android, una lista piena di app e giochi a pagamento è GRATIS oggi

Con tutti gli aspetti che legano gli utenti al mondo Android ce n’è uno in particolare che li rende ogni giorno orgogliosi: poter scegliere tra tante opportunità. È proprio la versatilità che ha reso famoso questo sistema operativo, il quale ad oggi è incostante comparazione con quello di Apple.

Secondo gli utenti, la piattaforma Android è molto più piena di contenuti da scaricare, ovvero quelli presenti all’interno del Play Store di Google. Negli ultimi anni infatti il market si è ulteriormente riempito, sebbene fosse già di gran lunga il più pieno di tutti. Dopo aver visto tanti contenuti eccezionali arrivare in esclusiva per il mondo Android, è la volta di un periodo promozionale. Proprio all’interno del Play Store tutti potranno oggi provvedere a scaricare gratuitamente tanti titoli a pagamento. Ci pensa infatti proprio Google a rendere disponibili giochi e tante applicazioni che in genere hanno un prezzo ma questa volta senza prevedere un costo.

Ovviamente questa è un’iniziativa che non si vede per la prima volta dalle parti degli utenti Android. Ormai con cadenza settimanale le persone si sono abituate a scaricare dei titoli che, pur avendo un prezzo, non costano nulla. La selezione è stata effettuata accuratamente con un elenco realizzato in basso dal quale si può provvedere al download diretto. Tutto quello che bisogna fare è solo cliccare sui titoli ed è così che si potrà avere a disposizione un vero e proprio regalo: giochi ed app pagamento gratis.

Play Store di Google: gli utenti Android possono scaricare gratis questi titoli

Per gli utenti Android che vogliono proseguire verso il download, la strada è veramente facile con l’elenco che c’è in basso. Basta cliccare sui titoli per proseguire verso il Play Store, dal quale si potrà effettuare il download reale. Ecco l’elenco: