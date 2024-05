Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sembra che l’intelligenza artificiale avrà un ruolo sempre più di spicco su Windows 11. A svelarlo è un nuovo rapporto di Mspoweruser che ha evidenziato che i prossimi aggiornamenti del sistema operativo verranno arricchiti dall’AI che proporrà una serie di interessanti funzioni. Nello specifico, secondo quanto riportato da Neowin, un utente ha scovato all’interno dell’app “Impostazioni” di Windows11 una nuova sezione.

Windows 11 sempre più spinta verso l’intelligenza artificiale

Suddetta funzione è denominata “Aggiornamento delle componenti AI”. Attualmente non vengono mostrate ulteriori informazioni. Ma è evidente che presto potrebbero aumentare sempre di più le funzioni guidate dall’intelligenza artificiale all’interno del sistema operativo.

Come suggerisce il nome potrebbe trattarsi di un pannello che permetterebbe agli utenti di gestire tutte le componenti AI presenti all’interno di Windows 11. Dunque, sarà presente anche la possibilità di rimuoverle.

Ulteriori dettagli sull’intelligenza artificiale e sulle funzioni che verranno introdotte sull’OS potrebbero arrivare il prossimo 20 maggio, data in cui Microsoft terrà un evento relativo alle novità nel settore. In quest’occasione la società americana potrebbe mostrare al pubblico i primi AI PC, come sono stati soprannominati da molti. Tra questi potrebbero essere mostrati il Surface Pro 10 e il Surface Laptop 6. Seguendo questa strategia, anche altri produttori potrebbero presto decidere di intervenire in questo settore inaugurando una nuova era per la tecnologia e l’informatica.

Tornando a Microsoft, è probabile che quella appena mostrata non sia la sola funzione AI in arrivo. Secondo quanto è emerso dall’analisi effettuata all’interno delle Preview Build di Windows 11 sembra che nel sistema operativo potrebbero apparire ulteriori funzionalità AI anche più avanzate. Tra queste c’è AI Explorer. È però importante sottolineare che queste nuove funzioni potrebbero essere limitate solo ai computer che presentano i processori Qualcomm Snapdragon. Per poterne avere la conferma sarà necessario attendere ulteriori comunicazioni da parte di Microsoft, che come annunciato potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.