CoopVoce, la EVO 30 è l'offerta del mese: costa solo 5,90 euro

Con tutte quelle offerte che si stanno facendo vedere sul web ultimamente, gli utenti possono cadere nel più grande imbarazzo della scelta. Le aziende primarie sono in crisi al cospetto dei gestori virtuali che hanno costruito una rete molto fitta, fatta di minuti, messaggi e tanti giga. Non è difficile oggi trovarne uno sulla propria strada che sia in grado di modificare l’andamento delle cose. CoopVoce ad esempio è uno di questi e lo dimostra con le sue promo attuali.

Direttamente sul sito il provider di Coop dispone di promozioni mobili mai viste prima con una che sarebbe tornata d’attualità: la EVO 30. I più attenti ricorderanno che anche in passato CoopVoce aveva avuto modo di lanciare proposte di questo calibro e ancor di più proprio la EVO 30. Oggi però questa torna in tutt’altra veste, ovvero con un prezzo rivisitato rispetto a prima. Non saranno tantissimi i giga al suo interno, ma il costo mensile è davvero un regalo.

CoopVoce, la EVO 30 è magica: al suo interno c’è davvero di tutto

Basta andare su un sito ufficiale, quello di CoopVoce, per scoprire che c’è una delle offerte migliori del momento. La EVO 30 è tornata per restare, peraltro con un prezzo che potrebbe far gola anche a chi in passato proprio non ne ha voluto sapere.

Questa soluzione mobile è stata pensata dal gestore virtuale per mettere in crisi gli altri gestori. Con soli 5,90 € al mese è tutto davvero incredibile anche perché al suo interno questa proposta vanta tutto tra minuti, messaggi e giga.

Chi la sottoscrive infatti può portarsi a casa telefonate senza limiti verso chiunque, 1000 messaggi verso tutti e 30 giga in rete 4G. Solo per la prima volta c’è un costo di attivazione da pagare che corrisponde a 10 €. Oltre a tutto questo, gli utenti devono ricordare che non ci sono limitazioni e che tutti possono scegliere questa proposta.