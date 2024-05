Iliad vuole battere Vodafone e TIM: torna la Giga 180 con il 5G

Con l’arrivo della Giga 180 tutto si è un po’ risistemato per Iliad, che proprio nel 2023, sebbene abbia raggiunto grandi record, aveva perso un po’ di autorità. Al momento però Iliad riesce ad avere nelle mani il potere assoluto, fatto di giga, minuti e messaggi. Oltre a tutto ciò poi si vanno a sommare anche le opportunità tra i vari servizi offerti e non solo lato mobile. Ci sono poi diversi altri vantaggi come quello di poter beneficiare di un’offerta domestica semplicemente scegliendo quella mobile, siccome c’è uno sconto.

Ora l’obiettivo è solo uno, ovvero quello di portare via tanti utenti alle altre aziende e senza troppi giri di parole. Prima della campagna estiva dunque andrà ad esaurirsi questa ora disponibile, all’interno della quale ci sono diverse offerte ma con quella da 180 giga in prima linea.

Iliad ripristina la sua migliore offerta di sempre, è tornata la Giga 180

All’interno delle offerte di Iliad di solito c’è tutto e questo gli utenti lo sanno. Ora, con il ritorno della Giga 180, gli utenti possono avere il meglio siccome ci sono tanti giga e anche la miglior connessione in assoluto.

Oltre a questo poi non mancano minuti, SMS e tanti servizi gratuiti. Venendo al particolare, la Giga 180 vanta ogni mese al suo interno minuti senza limiti per le telefonate, SMS senza limiti verso tutti e anche 180 giga in 5G gratuito per navigare in internet senza limitazioni. Il prezzo mensile per questa promozione del gestore equivale a soli 9,99 € al mese per sempre, senza il rischio di una rimodulazione.

Questo è il costo mensile ma c’è anche quello di attivazione che è praticamente uguale, ma va pagato solo una volta. Inoltre c’è anche un’opportunità per sottoscrivere la fibra ottica per la casa in sconto, ma bisogna avere un’offerta di questo genere che costi 9,99 €. Il prezzo mensile della promo domestica è di 19,99 € al mese.