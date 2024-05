Prezzo crollato per il Samsung Galaxy A14 direttamente su Amazon, un risparmio assolutamente degno di nota per un prodotto che vuole far sentire la propria voce mettendo a disposizione una serie di ottime specifiche tecniche, e sopratutto un prezzo estremamente conveniente.

La scheda tecnica di Samsung Galaxy A14 rientra perfettamente nella fascia di posizionamento, presenta difatti un display AMOLED da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2340 pixel e 396ppi, che può raggiungere addirittura un refresh rate di 90Hz con 16 milioni di colori. Sotto il cofano si trova un processore MediaTek Helio G99, con una frequenza di clock di 2,2GHz, ed anche una GPU Mali-G57 MC2, il tutto mosso da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 1TB).

Samsung Galaxy A14: che offerta da non credere su Amazon

Il prezzo di Samsung Galaxy A14 non poteva essere più basso, per quanto riguarda la versione da 128GB di memoria interna, infatti, gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 134 euro per il suo acquisto, considerandolo sempre con garanzia di 2 anni ed anche completamente sbrandizzato. Premete qui per effettuare l’ordine.

Il comparto fotografico è ad ogni modo di tutto rispetto, nonostante si tratti di uno smartphone estremamente economico, risulta essere composto da un sensore principale da 50 megapixel, che viene seguito poi a ruota da un secondario da 5 megapixel, per finire con un effetto bokeh/bianco e nero da 2 megapixel. Nella parte anteriore è stato aggiunto un sensore da 13 megapixel, con apertura F2, di buona qualità; peccato solamente che i video vengono registrati al massimo in FullHD a 30fps, avremmo sicuramente apprezzato maggiormente poter registrare anche in 4K, così da essere sicuri di avere la massima qualità disponibile.