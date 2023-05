Il mese di luglio si avvicina e con esso l’arrivo dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung. L’azienda rappresenta un’esponente di spicco nella produzione dei dispositivi con display flessibili, non tanto per la qualità degli smartphone quanto per l’impegno dimostrato nel corso degli ultimi anni.

Dopo un primo periodo di ascesa priva di ostacoli per Samsung è giunto il momento di fare i conti con i suoi rivali. Sempre più aziende stanno rilasciando smartphone flessibili degni di attenzione e proprio in questi ultimi giorni anche Google ha presentato al pubblico la sua prima creazione. Senza alcun dubbio Samsung dovrà impegnarsi parecchio per poter mantenere la sua posizione di spicco ma le previsioni sui prossimi Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip non sono delle migliori.

Samsung Galaxy Z Fold 5: nessun aggiornamento al design!

Pochi giorni fa sono emerse in rete alcune immagini realizzate da OnLeaks e Smartprix che mostrano il design del Samsung Galaxy Z Fold 5. Lo smartphone pieghevole non presenta particolari novità dal punto di vista estetico e lo conferma anche un’immagine delle ultime ore nella quale il leaker Ice Universe paragona una cover trasparente del Galaxy Z Fold 4 con quella che sarà la cover del Galaxy Z Fold 5.

L’unica novità rilevate riguarda il meccanismo a cerniera del dispositivo, che è stato riprogettato al fine di ridurre lo spazio che separa le due porzioni del display quando è chiuso. Inoltre, le immagini suggeriscono che anche lo spessore complessivo dello smartphone sarà ridotto rispetto al suo predecessore. Tra le ipotesi vi è anche quella che Samsung possa aggiornare il display rendendo le cornici meno evidenti.

Entrando nello specifico, il Samsung Galaxy Z Fold 5, quando chiuso, avrà uno spessore di 13,4 mm. I display non subiranno alcuna modifica e continueremo ad avere un pannello da 7,6 pollici all’interno e uno da 6,2 pollici all’esterno con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Un lieve aggiornamento coinvolge il comparto fotografico, i cui sensori sembrano essere più sporgenti rispetto a quelli presenti sul Galaxy Z Fold 4.

Rispetto allo scorso anno Samsung potrebbe anticipare il lancio dei suoi dispositivi tenendo il suo Galaxy Unpacked estivo nel mese di luglio. Resta da scoprire la data ufficiale!