CoopVoce, nuova offerta della serie Evo con ben 200 GB

Nel corso delle scorse settimane l’operatore CoopVoce aveva comunicato che avrebbe riproposto una delle sue offerte low cost e così è stato. A partire dalla giornata dello scorso 8 giugno 2023, infatti, l’operatore ha decido di rendere nuovamente disponibile l’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima sembra che sarà attivabile sia dai nuovi clienti dell’operatore sia da chi è già cliente CoopVoce.

CoopVoce, ritorna la super offerta low cost CoopVoce Evo 200 a 7,90 euro

L’operatore telefonico CoopVoce ha da poco rilasciato una delle sue offerte a basso costo. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. È una delle offerte più convenienti e straordinarie presentate in quest’ultimo periodo.

Gli utenti potranno infatti contare su addirittura 200 GB di traffico dati, una quantità davvero esagerata e che permetterà di navigare letteralmente senza problemi. L’offerta in questione offre poi minuti di chiamate senswblimtij verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti.

E tutto questo sarà accessibile agli utenti ad un costo decisamente molto basso di soli 7,90 euro al mese. Come già accennato in apertura, l’offerta sarà attivabile sia dai nuovi clienti dell’operatore sia da chi è già cliente. Per tutti i nuovi clienti, in particolare, non sarà previsto alcun costo di attivazione.

insomma, anche questa volta il noto operatore telefonico CoopVoce sta continuando a proporre delle offerte davvero convenienti e con una quantità enorme di giga per navigare in tranquillità. Per tutti coloro che erano alla ricerca di una nuova offerta mobile, quindi, si tratta di un’occasione letteralmente imperdibile.