Il noto operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di stupire i suoi nuovi clienti. Tra non molti giorni, infatti, l’operatore renderà ufficialmente disponibile una nuova offerta di rete mobile a basso costo. Stiamo parlando della prossima offerta CoopVoce Evo 200 e, come suggerisce anche il nome, darà la possibilità di utilizzare fino a 200 GB di traffico dati.

CoopVoce renderà presto disponibile la nuova offerta CoopVoce Evo 200

Fra pochi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce renderà disponibile una nuova interessantissima offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima si contraddistingue, come da tradizione dell’operatore, per il prezzo molto basso e per tante cose che ha da offrire.

Nello specifico, la nuova offerta dell’operatore virtuale includerà ogni mese fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare su rete 4G. Oltre a questo, nell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS da inviare verso tutti i numeri. Il costo da pagare per avere questa offerta sarà di appena 7,90 euro al mese.

L’offerta in questione sarà attivabile sia da chi è già cliente dell’operatore sia da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero. Per tutti coloro che decideranno di attivarla presso i punti vendita aderenti, sarà poi possibile avere il primo mese gratuito e costo della sim e di attivazione gratuiti.

Ricordiamo che, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, la nuova offerta CoopVoce Evo 200 sarà disponibile dall’8 giugno al 5 luglio 2023.