Le offerte del Play Store rappresentano davvero la soluzione perfetta per gli utenti che vogliono scaricare le migliori app Android, riuscendo allo stesso tempo risparmiare ingenti quantitativi di denaro, almeno rispetto al listino originario. I prezzi sono sempre più bassi, ma è strettamente necessario prestare particolare attenzione alle varie campagne promozionali.

Per aiutarvi nella cernita delle migliori occasioni, abbiamo oggi creato un piccolo articolo in cui riassumiamo le app Android più interessanti, come al solito raccomandiamo caldamente di velocizzare il download, poiché non sappiamo per quanto tempo i prezzi promozionali resteranno attivi, potrebbero anche venire disattivati prima del previsto.

App Android gratis, ecco tutti i migliori sconti di oggi

Uno dei migliori giochi degli ultimi tempi, LIMBO, si trovai n promozione per un periodo di tempo strettamente limitato a soli 0,50 euro, contro i 4 euro di listino (acquistatelo subito qui). Restando nell’ambito dei videogiochi, a questo link potete trovare Fury Unleashed, un altro titolo abbastanza interessante, che può essere acquistato a 2 euro, rispetto ai 5 euro di listino.

Volendo invece scegliere una applicazione, gli occhi cadono su Simple Draw Pro, perfetta per imparare a disegnare (è gratis a questo link), oppure anche i vari icon pack, quali possono essere Nougat Square o anche Lines Square (entrambi gratuiti, contro i rispettivi 0,50 e 1,50 euro di listino).

Tutto quanto vi abbiamo riportato nel nostro articolo è da considerarsi attivo per un periodo di tempo limitato, come ampiamente anticipato.