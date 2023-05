App Android pericolosa, se è installata potrebbero SPIARVI

Una famosa app Android è a rischio spionaggio in seguito ad un aggiornamento rilasciato direttamente sul Play Store, sia chiama iRecorder Screen Recorder, originariamente pubblicata come classico screen recorder, si è presto trasformata in un vero e proprio malware.

In questo periodo, il ricercatore Lukas Stefanko (di ESET), avrebbe scoperto che in seguito all’aggiornamento di Agosto 2022, l’app avrebbe inserito al proprio interno un codice malevolo basato su AhMyth, in altre parole si tratta di un RAT (remote access trojan) Android open-source. Una volta installata sullo smartphone della “vittima”, l’app sarebbe in grado di registrare, ogni 15 minuti di utilizzo, un minuto di audio, con successivo invio al server gestito dal medesimo sviluppatore che ha ideato il software.

App Android pericolosa, non installatela

Il problema risiede più che altro nella variazione introdotta con l’aggiornamento, di base infatti il firewall del Play Store aveva controllato attentamente il codice sorgente, dimostrando e verificando l’effettiva bontà del software. Con l’update successivo, al contrario, lo sviluppatore avrebbe introdotto il malware, sfuggendo così ai controlli, e potendo infettare gli oltre 50’000 dispositivi su cui è stata installata.

Stando a quanto trapelato, l’applicazione in oggetto è stata rimossa rapidamente dal Play Store, in seguito alla segnalazione, per questo motivo non installatela in nessun modo nemmeno via APK. Ogni anno sono davvero innumerevoli i software che possono causare non pochi problemi agli utenti, per questo motivo, nonostante la sicurezza sia sempre al primo posto nell’interesse di Google, dovete prestare attenzione a ciò che scaricate.