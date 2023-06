WhatsApp non scherza assolutamente, e rinnova la sfida a Telegram con il lancio di nuovi specifici aggiornamenti, pronti a soddisfare pienamente le aspettative dell’oltre 1 miliardo di utenza che periodicamente dà fiducia all’applicazione di Meta.

Il vantaggio di WhatsApp sulla rivale, almeno parlando di bacino di utenza, è decisamente importante, pensate infatti che al giorno d’oggi sono oltre 1,3 miliardi di utenti contro i 700 milioni circa di Telegram, nonostante comunque quest’ultima sia periodicamente in grado di offrire un servizio più ricco di funzioni.

Gli ultimi aggiornamenti pubblicati hanno indubbiamente accorciato le distanze tra le parti, permettendo sin da subito ai consumatori di creare una chat privata/segreta con sé stessi, a cui comunque aggiungere finalmente la possibilità di modificare i messaggi, anche se entro 15 minuti dall’invio. Cosa riserva però il futuro?

WhatsApp contro Telegram, ecco cosa ci riserverà il futuro

Il futuro di WhatsApp, come più volte vi abbiamo anticipato, appare essere decisamente roseo, infatti i consumatori potranno accedere a nuovissime importanti funzioni applicate sulla gestione dei gruppi (con cambiamenti degni di nota per i proprietari), oltre che a variazioni nello Stato, che secondo quanto annunciato dovrebbe assomigliare maggiormente a Instagram.

La grande novità che tutti noi stiamo aspettando, tuttavia, riguarda più che altro i cosiddetti messaggi effimeri, o messaggi che si autodistruggono. La nomenclatura non potrebbe essere più chiara, consistono sostanzialmente in chat a tempo, con intervallo selezionabile direttamente dal consumatore, le quali si cancelleranno in automatico al termine del periodo impostato dal mittente (in parallelo non sarà possibile effettuare alcuno screenshot delle stesse).