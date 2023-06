Telegram VS Whatsapp, quale scegliere in base alle tue esigenze

La scelta tra WhatsApp e Telegram non è semplice, poiché entrambe le applicazioni di messaggistica hanno pregi e difetti distinti. Entrambe offrono servizi e funzionalità molto simili, ma ci sono differenze significative che possono influenzare la scelta dell’utente.

Telegram VS Whatsapp: pro, contro e differenze

Telegram si distingue per la sua multipiattaforma, che consente di utilizzare l’applicazione da un normale browser web e anche senza che lo smartphone sia connesso alla rete. Inoltre, consente di inviare file di qualsiasi tipo fino a 1,5 gigabyte di grandezza, offre una crittografia end-to-end e la possibilità di creare chat “a scadenza”, con messaggi che si autodistruggono dopo pochi secondi dall’apertura. Telegram ha anche introdotto i canali e i supergruppi per incentivare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra gli utenti.

D’altro canto, WhatsApp offre un sistema di protezione dei dati e della privacy degli utenti che è considerato migliore rispetto a quello di Telegram. Integra il protocollo di crittografia end-to-end sviluppato da Signal e permette agli utenti di inviare messaggi a tempo, capaci di autodistruggersi nel giro di pochi secondi dall’apertura. Inoltre, consente di revocare messaggi già inviati e correggere eventuali errori di comunicazione. WhatsApp è anche onnipresente nel panorama della telefonia mobile e offre la possibilità di effettuare chiamate VoIP e videochiamate.

In conclusione, se si punta a trovare facilmente tutti i propri contatti e non si vuole rinunciare alle chiamate, WhatsApp potrebbe essere l’applicazione più adatta. Se invece si punta alla sicurezza, alle chat che si autodistruggono, e si apprezza la possibilità di creare emoji o adesivi personalizzati, Telegram potrebbe essere l’app più consigliata. Dal punto di vista lavorativo, Telegram potrebbe avere un vantaggio rispetto a WhatsApp, soprattutto per l’invio di file di grandi dimensioni.