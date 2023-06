Chi ha un pelosetto in casa sa che, con l’arrivo dell’estate, arrivano anche alcuni parassiti molto aggressivi per loro. Per questo motivo durante il periodo estivo si è soliti somministrare al nostro amico a quattro zampe gli antiparassitari.

A tal proposito, la piattaforma Amazon sta proponendo ad un buon prezzo l’antiparassitario Vectra Felis per gatti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone Vectra antiparassitario per gatti ad un ottimo prezzo

Oltre ad irritare la cute del vostro gatto, i morsi di pulce possono anche trasmettere malattie. Il trattamento regolare con Vectra Felis previene le infestazioni da pulci. L’applicatore facilita il raggiungimento della cute del tuo gatto e così facendo le pulci sono uccise per contatto entro due ore dall’infestazione.

L’applicazione sull’animale previene anche la moltiplicazione delle pulci nell’ambiente in cui vive il gatto per 3 mesi. Un unico dosaggio per tutti i gatti dalle 7 settimane di età e oltre 0.6 kg di peso. Per applicare l’antiparassitario il gatto deve stare in piedi o in una posizione comoda per una facile applicazione. Successivamente è necessario separare il pelo alla base della testa del gatto per rendere visibile la cute.

Ora è possibile applicare Vectra Felis lentamente con l’estremità arrotondata dell’applicatore sulla cute. Vi ricordiamo di evitare l’applicazione superficiale sul pelo del gatto. Le pipette in questione sono disponibili su Amazon al prezzo di 21.95 euro, se siete interessati seguite il link!!!.