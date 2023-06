Neakasa F1 Pet Dryer: il Phon smart super silenzioso per i vostri amici a quattrozampe

Se avete animale e volete asciugarlo in piena sicurezza e senza spaventarlo il Neakasa F1 Pet Hair Dryer che abbiamo testato in questi giorni è la scelta che fa per voi, infatti, nonostante abbia un cane molto “fifone” soprattutto quando sente dei rumori, sono stato in grado di asciugarlo senza alcun tipo di problema.

Il Neakasa F1 Pet Hair Dryer è un prodotto rivoluzionario nel mondo della toelettatura per animali domestici. Questo Phon per animali domestici è stato progettato per offrire un’esperienza di toelettatura senza stress, grazie alla sua potente efficienza e alla sua sicurezza. Il Neakasa F1 è la soluzione definitiva per eliminare i problemi di pelo bagnato, grazie alla sua capacità di asciugare in modo efficiente e sicuro il pelo del tuo amico a quattro zampe in pochissimo tempo e soprattutto senza spaventarlo.

Confezione

La confezione è abbastanza semplice e all’interno troviamo una sacchetta in tela per riporre il Phon, un panno in microfibra, il Neakasa F1 Pet Dryer, un manuale di istruzioni e 3 ugelli per diversi tipi di getto d’aria e di asciugatura.

Design e materiali

Il design è molto semplice e compatto tanto che il Phon pesa solamente 0,54 kg. La forma è allungata e cilindrica e su uno dei lati sono presenti i tasti che permettono ill controllo a 2 velocità e 4 temperature. Questo ti permette di adattare l’esperienza di asciugatura alle esigenze specifiche del tuo animale domestico. Inoltre, l’asciugacapelli per cani Neakasa F1 è dotato di 3 ugelli multifunzionali, offrendo opzioni di asciugatura versatili per ogni tipo di pelo.

I materiali sono davvero ottimi tanto che nonostante le cadute durante l’asciugatura del mio cane non ho avuto alcun tipo di danno sul Phon. Il cavo è lungo circa 2 metri. Molto resistenti anche gli ugelli che possono essere installati nel Phon con una semplice rotazione. Forse un attacco magnetico avrebbe fatto più comodo.

Specifiche tecniche e dettagli

Il Neakasa F1 offre una velocità d’aria impressionante di 62m/s all’ugello, il 65% più veloce rispetto ad altri asciugacapelli per animali domestici convenzionali. Il pulsante di velocità permette di regolare il flusso d’aria in posizione 1 e 2. Logicamente se si aumenta la velocità anche il rumore aumenta in modo esponenziale. Le 4 regolazioni di temperature consentono anche di avere aria “fredda”. Una funzione molto utile per chi ha un cane con la pelle molto sensibile al calore. La potenza massima è di 1350W e proprio questo lo rendono un oggetto che oltre che potente riesce a farci risparmiare molta energia.

La tecnologia innovativa del Neakasa F1 elimina l’elettricità statica, lasciando il pelo del tuo amico peloso più liscio, più soffice e più lucente che mai.

La sicurezza è sempre una priorità con l’asciugacapelli per animali domestici Neakasa F1. Questo prodotto è dotato di protezione da sovratemperatura e anti-intasamento, garantendo un’esperienza di toelettatura sicura e senza problemi proteggendo sia il cane che noi stessi. Con l’acqua e la corrente non si gioca!

Il nostro Test

Quale migliore test quello di provare il Phon su un cane super “fifone”? Ebbene si il protagonista di questo test è Anubi un pastore Belga di 3 anni che ha paura anche del rumore dell’acqua! Incredibile vero? Abbiamo quindi provato ad asciugarlo con Neakasa F1 Pet Dryer e alla prima velocità tutto ha funzionato nel verso giusto, infatti, il cane non si è spaventato minimamente. Solamente con la seconda velocità il rumore più forte ha provocato un pochino di “ansia” nello stesso che però ha reagito nel migliore facendosi finire di asciugare. Il calore erogato si può regolare con l’apposito tasto e gli ugelli permettono una diffusione dell’aria e del calore in modo omogeneo.

Finale

In conclusione, il Neakasa F1 Pet Hair Dryer è un prodotto eccezionale che offre una soluzione completa per la toelettatura del tuo animale domestico. Con la sua asciugatura rapida e potente, il suo design silenzioso e confortevole, e le sue opzioni di asciugatura versatili, questo asciugacapelli per animali domestici è sicuramente un investimento che vale la pena considerare. Che tu stia cercando un modo per mantenere il pelo del tuo animale domestico liscio e soffice, o che tu stia cercando una soluzione per la toelettatura in viaggio, il Neakasa F1 Pet Hair Dryer ha tutto quello di cui hai bisogno.

Neakasa F1 Pet Dryer è attualmente il miglior Phon per animali presente sul mercato ed è possibile acquistarlo su sul sito ufficiale o su Amazon a circa 99 €.