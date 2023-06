Apple sbarca nel mondo della Realtà Aumentata, ufficiale il visore Vision Pro

La conferenza annuale di Apple meglio conosciuta come WWDC 2023 ha prodotto ottimi risultati, con gli utenti che sono rimasti piacevolmente impressionati. Sul palco, a presiedere l’evento, il CEO Tim Cook, il quale ha tolto i veli alla new entry che tutti attendevano.

Fa il suo esordio ufficiale il nuovo visore per la realtà aumentata, il quale ruba la scena a tutti gli altri argomenti in scaletta per la celebre conferenza dedicata agli sviluppatori. Apple Vision Pro, questo il nome del nuovo dispositivo, nasce come se fosse un nuovo computer totalmente ridefinito, attraverso il quale sarà possibile vedere.

Gli sviluppi degli ultimi anni hanno portato al lancio ufficiale, il quale vede un dispositivo che consentirà al pubblico di interagire in più modi.

Vision Pro, la realtà aumentata secondo Apple

Il nuovo Vision Pro nasce per essere diverso, proprio come tutti i prodotti della Mela. A differenza degli altri visori che sono stati visti negli ultimi anni in commercio, questo è equipaggiato con un display esterno. Lo schermo in questione sarà in grado di mostrare in tempo reale, quando ci sono persone, gli occhi dell’utente che lo indossa. Tale tecnologia è chiamata EyeSight.

Il design, accomunabile a semplici occhiali da neve, risulta inedito. Sulla parte inferiore dello schermo sono presenti 4 videocamere, una coppia per ogni occhio. È presente anche un tasto fisico dedicato sul telaio del visore. L’interfaccia studiata è completamente nuova e mostra delle novità che ancora una volta differenziano il visore dai concorrenti preesistenti.

Sarà possibile interagire con il visore semplicemente con occhi e mani, senza alcun tipo di controller fisico da collegarvi. Basterà guardare con i propri occhi un campo di ricerca e iniziare a dettare ciò che si desidera cercare.

Al momento non si sa ancora quale sia il prezzo, ma è sicuro che la tecnologia implementata nel dispositivo consentirà anche di usufruire dell’intrattenimento. Cinema, sport, documentari e molto altro, saranno disponibili sul nuovo Vision Pro fin dal day one.

La compatibilità sarà estesa anche ai tanti titoli presenti ad oggi nella sezione di gioco Apple Arcade.