Ecco tutte le app e i giochi gratis di oggi sul Google Play Store

Attualmente sul Play Store sono presenti molte offerte di giugno, per questo hai una buona opportunità di trovare nuove app e giochi per il tuo smartphone a un buon prezzo. Ecco quindi alcune di queste che puoi ottenere gratuitamente.

Iniziamo con applicazioni che prima erano a pagamento, come giochi e temi che ora puoi ottenere completamente gratuitamente.

Selettore colore fotocamera ColorMeter

Puzzle Word Fill PRO

Spelling Book PRO

Text-to-Speech – Tts offline

Articoli Grammar Test PRO

FASTAR VIP – Gioco ritmico

Imperial Warrior: Tower Defense

Castle Defender Premium

1812. Guerre napoleoniche TD Premium

Linee Quadrate – Icon Pack Bianco

Octa Dark – Icon Pack

Icon Pack vetroso

Torrone Quadrato – Icon Pack

Pacchetto icone Domka

Pixel Nougat – Icon Pack

Pixel Clear White – Icon Pack

Morent – Icon Pack

Linee Quadrate – Icon Pack Bianco

Octa Dark – Icon Pack

Face Watching Material

Leaf – Icon Pack

Attenzione a quello che scarichi

Il Google Play Store contiene quasi 3 milioni di app, secondo statistiche recenti, il che significa che trovare le migliori app per Android è come trovare un ago in un pagliaio.

Piuttosto che provarli tutti e perdere la testa durante il processo, puoi prendere la via più semplice e dare un’occhiata al nostro elenco curato delle migliori app Android gratuite e a pagamento di tutti i tempi.

Ricordiamo inoltre che molti dei migliori giochi per dispositivi mobili richiedono anche una connessione Internet, alcuni anche per giocatore singolo, e il Plays Store non offre questo servizio, il che significa che per alcune app o giochi sarà impossibile avviarle senza una connessione ad internet.