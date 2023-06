Le città italiane stanno diventando sempre più “smart“, ovvero stanno adottando tecnologie e pratiche innovative per migliorare la vita dei loro cittadini. Scopriamo insieme quali sono le metropoli “più avanti” di tutte.

Città: quali sono le più tecnologiche?

La classifica delle città più smart d’Italia vede al primo posto Firenze, seguita da Milano. In terza posizione, troviamo un gruppo di città a pari merito: Bergamo, Bologna, Cremona, Modena, Roma e Trento. Proseguendo nell’elenco, troviamo Parma, Torino, Brescia, Venezia, Palermo, Prato, Reggio-Emilia, Rimini, Verona, Bari, Cesena e Pisa.

Come dicevamo nel primo paragrafo, queste città sono state riconosciute come “smart” per la loro capacità di utilizzare la tecnologia per migliorare i servizi pubblici, promuovere la sostenibilità e migliorare la qualità della vita dei loro cittadini. Ciò può includere l’uso di sensori e dati per migliorare l’efficienza energetica, la gestione dei rifiuti e il trasporto pubblico, così come l’uso di piattaforme digitali per migliorare la trasparenza e la partecipazione dei cittadini.

Tuttavia, diventare una città smart non è solo questione di tecnologia. Richiede anche un impegno da parte dei leader della città per promuovere l’innovazione, la collaborazione e l’inclusione. Questo può comprendere l’adozione di politiche che favoriscono l’innovazione, la creazione di spazi per la collaborazione tra settore pubblico, privato e civile, e l’adozione di misure per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso alle opportunità create dalla digitalizzazione.