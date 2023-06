Una promozione davvero pazzesca è stata attivata nel periodo corrente da Very Mobile, gli utenti si ritrovano a poter richiedere l’attivazione di una soluzione con un rapporto qualità/prezzo veramente unico, poiché è possibile accedere a 150 giga di traffico dati, spendendo solamente 6 euro.

Gli operatori virtuali si stanno adeguando al mercato, e nelle ultime settimane stanno pubblicando sempre più offerte con limiti evidenti all’attivazione, in altre parole sono promozioni che possono essere richieste in esclusiva assoluta da coloro che escono da un operatore virtuale (i vari CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Tiscali e simili), con l’aggiunta di Iliad, ed annessa portabilità obbligatoria.

Very Mobile, la promozione è inattaccabile

La promozione di Very Mobile è a conti fatti una delle migliori in circolazione, poiché mette l’utente in condizioni di poter accedere liberamente a ben 150 giga di traffico dati al mese, ed anche tutto illimitato, che potrà essere utilizzato senza problemi per contattare chiunque si desideri.

Il risparmio è assolutamente incredibile, se pensate che tutto questo lo potete avere con soli 6,99 euro al mese, da versare liberamente tramite il credito residuo della vostra SIM ricaricabile. L’attivazione, inoltre, è da considerarsi scontata del 100%, in fase iniziale viene richiesto il versamento del solo quantitativo necessario per coprire la prima mensilità. Non sono previsti, infine, vincoli contrattuali di alcun tipo, in questo modo l’utente potrà decidere di abbandonare Very Mobile in un qualsiasi momento, senza dover versare costi aggiuntivi.