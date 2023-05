L’operatore virtuale che opera su rete Vodafone 1Mobile ha ufficialmente comunicato di essere alla ricerca di agenti e rivenditori. L’annuncio riguarda alcune regioni del Nord Italia offrono una concreta opportunità lavorativa.

A quanto pare, l’operatore ha reso pubblici gli annunci lavorativi mediante alcuni post sui suoi canali social ufficiali, i quali sono stati pubblicati qualche giorno fa.

1Mobile, come lavorare con l’operatore telefonico virtuale

Come specificato anche all’interno degli annunci “lavora con noi” pubblicati dall’operatore virtuale di Vodafone 1Mobile, l’operatore sta ricercando in particolare“dealer rivenditori – negozi” e “agenti”.

Andando più nello specifico, le suddette posizioni lavorative riguardano principalmente le Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, come riportato in entrambi i post pubblicati da 1Mobile:

“Per le regioni di: Lombardia, Veneto, Piemonte, se sei interessato manda cv di presentazione a info@unomobile”

Gli interessati che hanno intenzione candidarsi come agenti o rivenditori 1Mobile nelle Regioni di cui prima, avranno quindi la possibilità inviare il proprio curriculum all’indirizzo email indicato (sopra) dall’operatore virtuale.

È importante ricordare che 1Mobile è un brand di Compagnia Italia Mobile, azienda che ha alla guida l’Amministratore Delegato Antonio Cortina.

Mediante l’aggregatore tecnico Effortel, l’operatore virtuale MVNO ESP consente ai suoi utenti di poter navigare su rete Vodafone 2G e 4G, con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Per quanto concerne le sue offerte, come già detto in altri articoli, 1Mobile ha deciso di prorogare l’intero portafoglio tariffario fino al 15 Maggio 2023, salvo ulteriori cambiamenti. Rispetto a qualche tempo fa, pare che non sia stata introdotta nessuna novità per quanto riguarda bundle e prezzi.