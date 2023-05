Il produttore cinese Vivo sembra che non abbia intenzione di fermarsi. Soltanto ieri era stato annunciato ufficialmente un nuovo device della serie Y e ora l’azienda ha deciso di svelare anche un altro smartphone. Stiamo parlando in particolare del nuovo Vivo Y35+ 5G. Quest’ultimo è quindi in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione grazie alla presenza del soc MediaTek Dimensity 6020.

Vivo annuncia ufficialmente in Cina il nuovo Vivo Y35+ con supporto al 5G

Dopo Vivo Y38 annunciato giusto ieri, il produttore cinese Vivo ha da poco tolto i veli anche sul nuovo Vivo Y35+. Come gli altri device appartenenti a questa serie, anche questo nuovo smartphone appartiene alla fascia media del mercato. Come già accennato in apertura, è in grado di supportare la connessione 5G grazie alla presenza di uno degli ultimi soc di casa MediaTek.

Si tratta in particolare del nuovo soc MediaTek Dimensity 6020, paragonabile dal punto di vista prestazionale al precedente soc MediaTek Dimensity 700. Lo smartphone dispone poi di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.6 pollici e con un refresh rate fermo ai 60Hz. In alto è presente un notch a goccia che ospita la fotocamera per i selfie.

Il comparto fotografico posteriore include invece un sensore fotografico principale da 50 MP più un ulteriore sensore. La batteria montata a bordo ha poi una capienza di 5000 mah con ricarica rapida ferma a 15W. Il sistema operativo è inevve Android 13.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Vivo Y35+ 5G sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo al cambio di circa 184 euro.