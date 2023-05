Sono passato pochi giorni dall’annuncio ufficiale di uno smartphone a marchio Vivo. Nonostante questo, il produttore cinese Vivo ha da poco tolto i veli su un altro nuovo device, ovvero il nuovo Vivo Y78. Questa volta si tratta della versione internazionale, dato che soltanto un mese fa l’azienda aveva annunciato la versione cinese. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Vivo annuncia la versione internazionale del nuovo smartphone Vivo Y78

Il produttore cinese Vivo ha da poco presentato in veste ufficiale la versione internazionale del suo medio di gamma Vivo Y78. Come già accennato in apertura, l’azienda aveva annunciato la versione cinese soltanto un mese fa. Questa versione, in particolare, presenta un design piuttosto premium con un display con bordi curvi e cornici molto sottili.

Nello specifico, ci troviamo di fronte ad un pannello con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.78 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Il refresh rate è pari a 120Hz, ed il form factor è di 20:9. Dal punto di vista prestazionale, troviamo a bordo il soc Snapdragon 695 con in accoppiata 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

La batteria ha una capienza di 5000 mah con ricarica rapida da 44W. Il comparto fotografico, invece, include una tripla fotocamera posteriore con sensori da 64, 2 e 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 16 MP. Il sistema operativo installato a bordo, infine, è l’ultima release Android 13.

Per il momento, sappiamo che il nuovo Vivo Y78 sarà presto disponibile all’acquisto, ma non conosciamo il suo prezzo di vendita ufficiale.