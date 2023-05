Il produttore cinese Xiaomi ha da poco aggiunto un nuovo smartphone alla nota serie Redmi Note 12. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha annunciato ufficialmente in Cina il nuovo Xiaomi Redmi Note 12T Pro. Tra le sue caratteristiche, il nuovo device può vantare la presenza di un display con una frequenza di aggiornamento molto elevata pari a ben 144Hz.

Xiaomi annuncia ufficialmente il nuovo Xiaomi Redmi Note 12T Pro

Xiaomi Redmi Note 12T Pro è il nuovo smartphone del noto produttore cinese ed è stato presentato in queste ore per il mercato cinese. Come già detto, questo device vanta in primis un display con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.51 pollici e con una risoluzione pari a FullHD+.

Sotto alla scocca, invece, troviamo uno degli ultimi processori di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8200. L’azienda ha deciso di utilizzare questo processore anche su un altro smartphone che ha annunciato pochi giorni fa, ovvero il nuovo Xiaomi Civi 3. A supportare le prestazioni sono poi presenti fino a 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e fino a 512 GB di storage interno di tipo UFS 3.1.

Il comparto fotografico include invece tre sensori fotografici posteriori rispettivamente da 64, 8 e 2 MP. La batteria ha infine una capienza di 5080 mah con ricarica rapida da 67W.

Il nuovo smartphone Xiaomi Redmi Note 12T Pro sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese. Per il momento l’azienda non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale e la disponibilità.