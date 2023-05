WhatsApp si prepara alla novità, cambiano per sempre chiamate e videochiamate

Gli ultimi aggiornamenti che WhatsApp ha riportato hanno lasciato il pubblico piacevolmente sorpreso.

Diverse migliorie sono state implementate con gli update rilasciati, i quali hanno permesso all’applicazione di avvicinarsi a Telegram per quanto riguarda le funzionalità. Oggi però si parla di un aggiornamento estremamente utile, il quale potrebbe rendere tutto molto più semplice a determinate tipologie di users.

WhatsApp: ecco il nuovo aggiornamento che la versione beta sta facendo testare agli sviluppatori, ci sono grandi novità

Nessuno avrebbe mai pensato che improvvisamente WhatsApp potesse introdurre una novità del genere. In realtà diversi utenti avevano chiesto un update di questo tipo diverso tempio addietro, con risvolti positivi arrivati proprio durante gli ultimi giorni.

A quanto pare gli sviluppatori che si servono della versione beta di WhatsApp per quanto riguarda Android, potranno scaricare l’ulteriore aggiornamento per avere una funzionalità inedita. Proprio per migliorare le possibilità di coloro che usano WhatsApp per lavoro o per l’istruzione, ecco la condivisione dello schermo. Tutto ciò sarà possibile mentre effettuerete una chiamata o una videochiamata, per mostrare al vostro interlocutore ciò che state realizzando. Immagini e video ad esempio potranno essere mostrati alla persona con cui state parlando, o al gruppo di persone con cui avete avviato una chiamata o una videochiamata.

La stessa cosa sarà disponibile per le presentazioni e per qualsiasi lavoro che potrà comparire sullo schermo del vostro dispositivo. Sarà quindi questo un grande aggiornamento per coloro che utilizzano WhatsApp soprattutto per scopi non ricreativi.

Ovviamente non ci sono ancora notizie in merito all’entrata in vigore effettiva sull’applicazione stabile di questo nuovo update. Bisognerà pertanto attendere ancora un po’.