Succede a volte che alcuni prodotti vengano ritirati dai supermercati in quanto potenzialmente pericolosi per la nostra salute (a causa di batteri o altro). È quello che è successo da qualche giorno presso la nota catena di supermercati Conad. Secondo quanto è emerso in rete in questi giorni, infatti, la nota catena ha richiamato dai propri punti vendita un prodotto alimentare.

Allarme: richiamo per un prodotto alimentare, ecco di che si tratta

È allarme in casa Conad. Come già accennato in apertura, infatti, la nota catena di supermercati ha deciso di richiamare un noto prodotto alimentare. Stando a quanto riportato in rete, in particolare, la nota catena sta invitando i clienti a riportare tale prodotto presso il supermercato dove è stato acquistato. Conseguentemente, i clienti riceveranno apposito rimborso oppure potranno sostituire il prodotto incriminato con un altro.

Ma di quale prodotto alimentare si tratta? A quanto pare, si tratterebbe del Muesli con more di gelso. Nello specifico, il prodotto in questione è quello nella confezione da 300 grammi. Questo muesli ha come codice EAN 8003170066813 ed è del marchio Verso Natura Bio.

La nota catena di supermercati sembra aver deciso di richiamare questo prodotto in quanto potrebbero esserci tracce di un allergene non indicato sull’etichetta, ovvero la senape. I lotti del prodotto con questo allergene dovrebbero essere i seguenti:

• 22501 con TMC 12/12/2023;

• 22401 con TMC 03/10/2023;

• 22483 con TMC 30/11/2023;

• 22392 con TMC 27/09/2023;

• 22481 con TMC 28/11/2023;

• 22382 con TMC 20/09/2023;

• 22464 con TMC 17/11/2023;

• 22374 con TMC 15/09/2023;

• 22433 con TMC 26/10/2023;

• 22373 con TMC 14/09/2023;

• 22432 con TMC 25/10/2023;

• 22361 con TMC 05/09/2023;

• 22424 con TMC 20/10/2023;

• 22345 con TMC 26/08/2023;

• 22423 con TMC 19/10/2023;

• 22344 con TMC 25/08/2023.