Canone Rai, ecco la bella notizia che tutti stavano aspettando

Non pagare, in modo completamente legale, il canone Rai è possibile ed è alla portata, almeno teorica, di tutti gli utenti sul territorio nazionale, questo perché è possibile richiedere l’esenzione totale dal pagamento della tassa, a prescindere dalla condizione sociale.

Il canone Rai è un’imposta che venne introdotta nel lontano 1976, con l’obiettivo ultimo e finale di finanziare la TV pubblica; nel corso degli anni ha subito innumerevoli modifiche, aumentando di base di prezzo finale, fino al raggiungimento del livello attuale. Data l’elevata evasione fiscale da parte del pubblico, il Governo ha poi deciso di obbligare il pagamento inserendolo a rate fisse nelle bollette dell’energia elettrica, per questo motivo oggi si pagano 10 rate da 9 euro l’una (ovviamente senza interessi), per un totale di 90 euro.

Canone Rai, ecco come avere l’esenzione

Avere l’esenzione dal pagamento del canone Rai è davvero possibile, a patto che non abbiate in casa un televisore. La condizione essenziale è proprio quella, essendo una tassa di possesso di una apparecchiatura televisiva, è bene sapere che deve essere versata solamente se questa condizione essenziale venisse rispettata, in caso contrario il cliente può richiedere l’esenzione totale.

Per ottenerla è necessario presentare una autodichiarazione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, prestate attenzione che si tratta di una autodichiarazione vincolante, nel caso di controlli vi potreste trovare obbligati a pagare una sanzione, solo se avete dichiarato il falso, sia chiaro. Gli altri utenti che hanno diritto all’esenzione sono gli over75, con un reddito famigliare annuo che non supera gli 8000 euro.