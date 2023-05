Canone Rai, la tassa è completamente GRATIS: come richiedere l'esenzione

Il canone Rai può essere non pagato legalmente dagli utenti, ciò è possibile solo in determinati casi, che affronteremo a tempo debito, ma che permettono così a tutti i consumatori di risparmiare il pagamento di una delle imposte più discusse ed odiate di sempre.

Il suo costo fisso è di 90 euro annui, ad oggi è da versare direttamente a rate fisse mensili, addebitate in automatico sulle bollette dell’energia elettrica, senza rincari o interessi da pagare (sono 10 rate circa da 9 euro). Di base tutti gli utenti devono pagare l’imposta, se in possesso di un televisore; precondizione fondamentale che difatti apre indubbiamente le porte alla richiesta di esenzione da parte di migliaia di consumatori.

Canone Rai, come avere l’esenzione

Avere l’esenzione del canone Rai è possibile, a patto che rispettiate la suddetta condizione e di conseguenza presentiate la richiesta di esenzione direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate. Questa corrisponde ad una autodichiarazione, in cui il consumatore dichiara ufficialmente di non possedere un televisore all’interno della propria abitazione; sia chiaro che è estremamente illegale dichiarare il falso, nel caso in cui veniste scoperti, sareste costretti a pagare tutti gli arretrati con sanzioni aggiuntive.

Esiste inoltre una frangia di utenti che non è costretta a pagare il Canone Rai, parliamo degli over75 con un reddito famigliare annuo inferiore agli 8000 euro, in questo caso è possibile richiedere l’esenzione dal sito dell’Agenzia delle Entrate, senza problemi o vincoli particolari, ma da fare entro il 31 gennaio (altrimenti si pagheranno i primi 6 mesi).