La falla 4G è una problematica che affligge ormai tutto il mondo da tantissimo tempo. Infatti, essa proviene da lontano e potrebbe causare molte problematiche a chi si trova a utilizzare questa connessione per usare internet.

Questo problema, o “bug“, è stato trovato qualche tempo fa e, per qualche motivo non ancora scovato, non è mai stato possibile risolverlo del tutto. Infatti, ad oggi, non esiste una soluzione valida per risolvere la problematica dalla radice.

Sicuramente il furto di dati è reale, nonostante i malviventi abbiano comunque bisogno di strumentazioni d’eccezione per rubare i dati personali degli utenti. Scopriamo di seguito come funziona e se esiste un modo per starne effettivamente alla larga.

Falla 4G, è possibile stare alla larga da questo bug?

Se state pensando a un qualcosa di difficile funzionamento, in realtà non è affatto così. Il truffatore cerca di creare una specie di ponte tra il vostro dispositivo e l’antenna dell’operatore telefonico.

Così facendo, potrebbe rubare tutti i dati sensibili e le informazioni trasmesse tra un dispositivo e l’altro, captando le password, coordinate bancarie e altre cose che potrebbero ledere alla sicurezza dell’utente.

Ad oggi, purtroppo, non esiste ancora un operatore telefonico che sia riuscito a porre rimedio a questa problematica. L’unico suggerimento da dare è quello di essere sempre molto attenti a delle possibili differenze riguardo il vostro smartphone.

In questo modo, possiamo essere sicuri che tutto proceda come deve. Se sul vostro smartphone iniziano a comparire app strane e banner pubblicitari altrettanto strani, prestate particolare attenzione a questa eventualità e, nel caso, attivatevi subito.