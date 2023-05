whatsapp-senza-contatti-come-chattare-con-numeri-sconosciuti-senza-salvarli

WhatsApp è cresciuto in popolarità in tutto il mondo, tuttavia può capitare di voler inviare un messaggio a qualcuno senza salvare le sue informazioni di contatto sul telefono. Anche se WhatsApp non fornisce un mezzo ufficiale per contattare numeri sconosciuti, esistono delle soluzioni.

Seguite queste procedure per interagire con qualcuno su WhatsApp senza inserire le sue informazioni di contatto:

Aprite il vostro browser web preferito sul vostro dispositivo. Copiate e incollate l’URL “http://wa.me/91XXXXXXXXXXXXXXXXXX” nella barra degli indirizzi del browser. Sostituire “XXXXXXXXXXXXXXXX” con il numero di telefono esatto, compreso il prefisso, del destinatario. Verrete inviati a una nuova pagina dove potrete scegliere “Continua a chattare”. Scegliere l’opzione “Apri WhatsApp”. Nella casella di chat, digitate il vostro messaggio e premete il pulsante di invio.

È fondamentale ricordare che l’intera comunicazione con il destinatario è protetta dalla crittografia end-to-end, per preservare la privacy e la sicurezza dei messaggi.

Un software basato su JavaScript facilita la funzione “Clicca per chattare”, che consente di conversare senza fornire informazioni di contatto. Tuttavia, è fondamentale riconoscere che non si tratta di un’applicazione approvata da WhatsApp, ma di un servizio diverso. Tenete presente che questo servizio è attualmente disponibile solo sugli smartphone Android.

Sebbene questa soluzione consenta di connettersi con le persone su WhatsApp senza conservare le loro informazioni di contatto, è importante considerare le conseguenze sulla privacy e le aspettative dei destinatari nei confronti di chi invia i messaggi. Di solito è buona norma rispettare la privacy degli altri e chiedere il loro permesso prima di iniziare una discussione.

I mezzi ufficiali per contattare numeri sconosciuti potrebbero diventare accessibili in futuro, man mano che WhatsApp si evolve e introduce nuove funzionalità. Per il momento, tuttavia, queste soluzioni offrono un modo alternativo a chi vuole connettersi senza aggiungere contatti a WhatsApp.