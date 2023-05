amazon-warehouse-cambia-nome-in-seconda-mano-per-gli-amanti-degli-affari

Le occasioni di magazzino di Amazon sono state ribattezzate Amazon Seconda Mano, con l’obiettivo di rappresentare meglio l’essenza del marketplace. La transizione è iniziata in Italia, dove il nome precedente, Warehouse Deals, è stato giudicato inadeguato a descrivere lo spirito della piattaforma. Amazon ha ascoltato i suggerimenti degli utenti e ha scelto un nome chiaro, diretto e facilmente ricordabile.

Nonostante la ridenominazione, Amazon Seconda Mano continua a fornire sconti significativi sui prodotti usati e aperti. Il servizio non è influenzato dal cambio di nome. I clienti possono continuare a beneficiare degli stessi vantaggi, come la politica di restituzione, la garanzia legale, i privilegi Prime e l’assistenza del Servizio Clienti.

Amazon Seconda Mano offre sconti imperdibili

I clienti possono visitare lo stesso URL di prima per accedere al “nuovo” Amazon Seconda Mano. Amazon sta inoltre promuovendo in modo aggressivo il servizio rinominato attraverso una serie di canali, tra cui e-mail promozionali, notifiche e annunci pubblicitari sul sito web del Regno Unito. Come parte dei suoi sforzi di marketing, il negozio online sta attualmente fornendo uno sconto di 5 euro sugli ordini di Amazon Seconda Mano di 20 euro o più che contengono una merce restituita. I clienti che ne hanno diritto riceveranno un codice promozionale valido per 7 giorni dalla data dell’invito.

Esistono strumenti specializzati che seguono gli sconti più recenti sia di Amazon Seconda Mano che di Amazon Warehouse per rendere più semplice per gli acquirenti individuare le offerte più vantaggiose. I clienti che controllano con attenzione queste piattaforme possono approfittare dei prezzi più bassi senza dover fare grandi ricerche.

Le occasioni del magazzino di Amazon sono state ribattezzate Amazon Seconda Mano, a testimonianza dell’impegno dell’azienda a migliorare l’esperienza dei consumatori. Il cambio di nome ha lo scopo di riflettere meglio la natura del mercato, fornendo ai consumatori una chiara conoscenza della merce e garantendo loro la possibilità di continuare a godere dei vantaggi dell’acquisto di oggetti usati con fiducia.