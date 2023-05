Truffa FOLLE distrugge gli utenti e una celebre banca, portati via migliaia di euro

Purtroppo ancora una volta una truffa avrebbe fregato gli utenti. Il testo di oggi è un tentativo di phishing vecchio stile, il quale è elaborato bene ma facilmente identificabile.

Basterà infatti cogliere gli errori grammaticali e di battitura per capire che il mittente del messaggio non può essere che un hacker, magari neanche italiano.

Banche, account iCloud e problemi: questo è ciò che comporta la nuova truffa che sta girando tramite e-mail

Cominciate le virgolette, potrete notare il nuovo messaggio che purtroppo ormai da diversi giorni sta tenendo il banco sul web. Si tratta praticamente di una truffa che tenta di portare gli utenti con un piano iCloud a credere di dover aggiornare il loro metodo di pagamento. In realtà l’obiettivo è solo uno, ovvero quello di raccogliere i vostri dati bancari per tuffarvi insieme alla vostra banca. Da chiarire dunque che in questo caso le vittime sono tre: gli utenti, le banche e iCloud di Apple. Ecco il testo incriminato:

“Tentativo di pagamento fallito durante il rinnovo

dell’abbonamento per l’archiviazione icloud

Non siamo riusciti a rinnovare correttamente il tuo spazio di archiviazione iCloud. Il tuo metodo di pagamento è scaduto: aggiorna i tuoi dati di pagamento.

Se non hai abbastanza spazio icloud, puoi aggiornare il

tuo piano di archiviazione.

Dettagli dell’ordine

Numero di abbonamento: 7708653

Prodotto: spazio icloud

Data di scadenza: Maggio, 22,2023 Senza spazio icloud, potresti non essere in grado di archiviare tutti

i tuoi dati e file nel servizio icloud. icloud è un cloud storage e servizio di sincronizzazione fornito da Apple che consente agli utenti di memorizzare i propri dati. come foto, video, documenti e

altro, sui server Apple e accedervi da qualsiasi dispositivo.

Aggiornare i miei dati di pagamento“