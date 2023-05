Very Mobile, l'operatore corre in sostegno dell'Emilia Romagna e regala 100 Giga

Very Mobile, l’operatore telefonico semivirtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd., ha annunciato un’iniziativa di sostegno per i residenti dell’Emilia Romagna colpiti dal grave alluvione di maggio 2023. In un gesto di solidarietà, l’azienda offre 100 Giga gratuiti da utilizzare in un mese ai propri clienti residenti nei comuni più colpiti, in particolare nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e Modena.

Very Mobile: l’iniziativa scadrà tra 30 giorni

Questo gesto è un esempio di come le aziende di telecomunicazioni possono svolgere un ruolo attivo nel supportare le comunità in tempi di crisi. L’accesso a Internet può essere vitale in situazioni di emergenza, permettendo alle persone di rimanere in contatto con i propri cari, di ricevere aggiornamenti sulle condizioni meteo e di accedere a risorse e informazioni utili.

I clienti Very Mobile riceveranno un messaggio che li informerà dell’attivazione dei Giga extra, che saranno aggiunti a quelli già previsti dalla loro offerta. Questi saranno disponibili per 30 giorni, dopodiché si disattiveranno automaticamente.

Questa iniziativa di Very Mobile è un esempio di come le aziende possono utilizzare la loro posizione e le loro risorse per fornire un aiuto concreto in tempi di bisogno. In un momento in cui le infrastrutture fisiche possono essere danneggiate o inaccessibili, l’accesso a Internet può fare la differenza, permettendo alle persone di rimanere connesse e informate. Questo tipo di azioni non solo aiuta a costruire una buona reputazione per l’azienda, ma può anche rafforzare i legami con i clienti e la comunità in generale.

Certo, non risolverà sicuramente la situazione disastrosa attuale, ma ci permetterà di aiutare chi è stato travolto dall’alluvione nelle province emiliane.