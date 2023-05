I prezzi di Esselunga sono letteralmente in caduta libera, la nuova campagna promozionale riesce ancora una volta a catturare l’attenzione e l’interesse del pubblico, mettendo sul piatto alcuni dei migliori sconti che abbiamo mai visto nell’ultimo periodo.

Gli utenti oggi si ritrovano a poter fronteggiare una serie di sconti inediti ed esclusivi, che possono essere compiutamente fruiti solo in negozio, ciò sta a significare che per completare l’ordine sarà sempre strettamente necessario recarsi nel punto vendita più vicino alla propria residenza. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, sebbene il consiglio sia sempre lo stesso, se vi interessa qualcosa velocizzate il più possibile l’acquisto.

Esselunga, le nuove offerte sono indubbiamente incredibili

La campagna promozionale di Esselunga si concentra più che altro sull’offrire all’utente finale la possibilità di acquistare un buonissimo Samsung Galaxy A14, uno smartphone che appartiene alla fascia bassa della telefonia mobile, ma che ugualmente riesce a far sognare i consumatori con prestazioni più che ottime. Il suo prezzo di vendita attuale è di soli 149 euro, considerata la variante che prevede 64GB di memoria interna, ed anche 4GB di RAM.

Il prodotto è caratterizzato da una scheda tecnica veramente ottima, poiché è dotato di un display IPS LCD da 6,6 pollici di diagonale, una tripla fotocamera posteriore, il cui sensore principale raggiunge i 50 megapixel, ed anche una batteria da ben 5000mAh, perfetta per godere di una autonomia superiore al normale.