La solidarietà mostrata alla Motor Valley verso la Regione Emilia-Romagna è stata incredibile. Anche Automobili Lamborghini si unisce ai brand automotive che hanno stanziato dei fondi per aiutare la regione e le vittime del disastro.

La casa di Sant’Agata Bolognese ha deciso di donare 1 milione di euro per sostenere la popolazione dell’Emilia-Romagna. I fondi sono stati destinati all’iniziativa “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, la raccolta fondi promossa dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

La donazione servirà a supportare attivamente il coordinamento degli Enti locali, saranno destinati al sostegno delle comunità colpite. Non bisogna trascurare anche i progetti di recupero ambientale dovuti al dissesto idrogeologico.

Automobili Lamborghini ha scelto di donare 1 milione di euro per sostenere l’Emilia-Romagna e ha annullato tutti gli eventi programmati per il 60° anniversario del brand

Inoltre, sempre per rispettare le vittime di questa tragedia, Automobili Lamborghini ha deciso di annullare le celebrazioni relative al 60° anniversario del brand. I festeggiamenti si sarebbero dovuti svolgere dal 24 al 28 maggio e avrebbero incluso l’evento “60° Anniversario Giro”. La traversata a bordo delle vetture del Toro doveva partire da Piazza del Popolo a Roma e terminare in Piazza Maggiore a Bologna.

Come dichiarato da Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghin: “Automobili Lamborghini è da sempre attenta e sensibile al territorio che la ospita. Attraverso questo gesto concreto vogliamo esprimere la nostra solidarietà e vicinanza nei confronti delle comunità interessate da questa emergenza ambientale”.

Il CEO ha inoltre espresso il proprio punto di vista sull’annullamento degli eventi in programma: “Eravamo ormai pronti a dare inizio alle celebrazioni del 60° anniversario ma non potevamo ignorare questa tragedia che ci tocca da vicino perché affligge direttamente le famiglie di alcuni colleghi e colpisce la Regione che la nostra azienda chiama casa.”