Automobili Lamborghini compirà 60 anni il prossimo 7 maggio. La ricorrenza cade nel giorno in cui, nel 1963, veniva fondata la “Automobili Ferruccio Lamborghini SAS”. Questo è stato il primo nome dell’azienda nata per rivoluzionare il settore automotive.

Da allora sono cambiate molte cose, tra cui il nome che è diventato Automobili Lamborghini SPA. Tuttavia, il DNA dell’azienda di Sant’Agata Bolognese è rimasto immutato, con la volontà di creare vetture che possano unire stile e prestazioni.

A confermare la vitalità del brand del Toro sono i numeri da record in costante crescita da anni. Nel 2022, l’azienda ha consegnato 9.233 vetture, la cifra più alta di sempre. Questo successo è stato possibile grazie agli oltre 2.000 dipendenti ma soprattutto alla vision aziendale proiettata verso il futuro.

Buon Compleanno Automobili Lamborghini! Il brand festeggia i primi 60 anni di un marchio che ha ridefinito il concetto di supercar

Non a caso, come parte delle celebrazioni per i 60 anni del marchio, presso il rinnovato Museo di Sant’Agata Bolognese è partita una mostra intitolata “The Future Began In 1963”. Questa è solo una delle tantissime iniziative che Lamborghini ha avviato e avvierà nel corso dell’anno.

Tra i più importanti ci sono il “Lamborghini Day Japan – 60th Anniversary” a Suzuka e il “Lamborghini Day UK – 60th Anniversary”. Il prossimo 24 maggio partirà in Italia il il tour “60° Anniversario Giro” con un arrivo trionfale il 28 maggio in Piazza Maggiore a Bologna.

Tutti gli eventi e gli incontri, a livello nazionale ed internazionale, sono caratterizzati da un approccio unico al brand. Tuttavia, sono accomunati dalla volontà di coinvolgere i clienti Lamborghini, gli appassionati e i Club Ufficiali per vivere un momento di gioia e condividere la propria passione.