L’allerta rossa in Emilia-Romagna prosegue e il livello di guardia è ancora molto alto. La piena dei fiumi sta rientrando, ma adesso a preoccupare sono le possibili frane in tutto il territorio colpito dall’alluvione.

Al fine di aiutare la popolazione colpita da questa tragedia, Stellantis ha deciso di finanziare le operazioni di messa in sicurezza con una donazione di 1 milione di euro. I fondi sono destinati a favore dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.

Il brand ha aderito alla raccolta fondi regionale volta a sostenere le comunità emiliano-romagnole. La cifra, insieme a quella di tutti gli altri donati, sarà utilizzata per le operazioni di pulizia delle città inondate, per l’assistenza degli sfollati e per il rilancio dell’economia regionale.

Stellantis ha scelto di intervenire direttamente con una donazione da 1 milione di euro per supportare l’Emilia-Romagna e le popolazioni colpite dall’alluvione

Inoltre, i fondi serviranno per le attività di recupero ambientale e idrogeologico nelle aree colpite dall’alluvione. In questo modo sarà possibile prevenire eventuali nuove situazioni critiche ed evitare nuove tragedie.

Stellantis ha scelto di intervenire direttamente confermando l’attenzione alle persone e all’ambiente. Queste due tematiche sono dei pilastri fondamentali per l’azienda e in una situazione di emergenza come questa era impossibile restare a guardare in disparte.

Ricordiamo che Stellantis presenta due brand estremamente vicini ai territori interessati dall’alluvione. Si tratta di Maserati con gli stabilimenti di Modena e il sito produttivo della VM di Cento, in provincia di Ferrara.

Stellantis si unisce agli altri brand automotive che hanno deciso di aiutare le comunità locali a fronteggiare l’emergenza. Anche Ferrari ha donato 1 milione di euro a favore dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, confermando la propria vicinanza al territorio.