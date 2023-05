WindTre, l'operatore è pronto a regalare nuovi smartphone Samsung, Xiaomi e TCL

WindTre, uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia, ha recentemente lanciato una promozione esclusiva per i suoi clienti esistenti. Questa offerta permette di acquistare una serie di smartphone di ultima generazione a rate zero, pagando solo un eventuale anticipo. Tra i dispositivi inclusi nella promozione ci sono modelli di marchi popolari come Samsung, Xiaomi e TCL.

WindTre: gli smartphone a disposizione

Per usufruire dell’iniziativa, denominata “Operazione Smartphone Incluso”, è necessario essere clienti WindTre da almeno 180 giorni e avere un’offerta con un prezzo minimo di 9,99 euro al mese. Tra i nuovi smartphone inclusi nella promozione ci sono il Samsung Galaxy A14 5G, il Xiaomi Redmi 10 5G, il TCL 40 SE e il Xiaomi Redmi A2.

L’anticipo per il Samsung Galaxy A14 5G e il Xiaomi Redmi 10 5G è di 129,99 euro, mentre per il TCL 40 SE è di 109,99 euro. Per lo Xiaomi Redmi A2, l’anticipo è di 39,99 euro. Inoltre, per una lista selezionata di clienti, questi dispositivi sono disponibili in edizione limitata con un anticipo scontato.

L’iniziativa “Operazione Smartphone Incluso” permette di abbinare uno smartphone a rate alla propria offerta di rete mobile, ottenendo uno sconto pari a ogni rata mensile sull’offerta stessa. In questo modo, lo smartphone scelto viene sostanzialmente acquistato in 24 rate mensili da 0 euro ciascuna, pagando solo un anticipo e un contributo per attivare la nuova rateizzazione con l’operatore.

Oltre a questa promozione, WindTre ha introdotto anche alcune nuove offerte per l’acquisto di altri modelli di smartphone, tra cui il Samsung Galaxy Z Flip 4, il Samsung Galaxy S23, l’Oppo A98 5G e l’Honor Magic VS. Questi dispositivi sono disponibili sia senza cambio offerta che in abbinamento a Smart Pack Protect 5G con MIA Unlimited.