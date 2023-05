In questi ultimi giorni stiamo assistendo alla tremenda alluvione che ha colpito il territorio dell’Emilia Romagna e i suoi abitanti. In seguito a questo, in molti hanno deciso di intraprendere iniziative benefiche e che possano in qualche modo aiutare la popolazione. L’operatore telefonico WindTre e L’operatore telefonico virtuale Very Mobile, in particolare, hanno deciso di offrire giga extra per navigare. Vediamo qui di seguito I dettagli.

WindTre e Very Mobile propongono giga extra per gli abitanti dell’Emilia Romagna

In seguito alla tremenda alluvione che ha da poco interessato il territorio dell’Emilia Romagna, alcuni operatori telefonici in Italia hanno deciso di proporre alcune iniziative per aiutare la popolazione. L’operatore telefonico WindTre, in particolare, ha deciso di offrire giga extra a tutti i suoi clienti mobile privati e con partita Iva. Questi giga saranno utilizzabili per un mese. L’operatore sta anche svolgendo numerosi lavori per ripristinare i collegamenti della rete telefonica.

Come già accennato in apertura, anche l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di proporre la sua iniziativa. Anch’esso sta proponendo giga extra, in particolare 100 GB. Questi saranno utilizzabili da tutti i residenti dei comuni colpiti dall’alluvione, tra cui i comuni di nelle province di Bologna, Forlì – Cesena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Modena.

Per il momento, stando a quanto è stato comunicato in queste ore, le due iniziative proposte dai due operatori telefonici saranno valide per gli utenti per un mese. Gli utenti non dovranno fare nulla per attivare i giga extra da utilizzare, dato che questi saranno attivati in maniera totalmente automatica.