Al giorno d’oggi sono numerose le piattaforme streaming che offrono la possibilità di guardare film e serie tv sottoscrivendo un abbonamento mensile.

Disney+, Prime Video, Paramount Plus sono solo alcuni dei servizi che si possono trovare in circolazione e che sono tutti ‘figli’ di un grande pioniere dello streaming: Netflix.

Netflix è un’azienda fondata nel 1997 per il noleggio di DVD online e che nel 2007 ha la brillante idea di seguire i tempi e introdurre un nuovo servizio di streaming online.

Ad oggi la piattaforma conta circa 180 milioni di utenti in tutto il mondo, 2879 contenuti tra film, serie tv e documentari e 584 show originali prodotti da Netflix.

Infatti il successo di Netflix deriva principalmente dalla produzione di contenuti originali internazionali che sono stati accolti positivamente dagli spettatori di tutto il mondo. Alcuni degli esempi più eclatanti sono Stranger Things, Dark e The Crown.

Spesso però seguire e appassionarsi ai prodotti originali Netflix può portare a delle cocenti delusioni a causa delle improvvise cancellazioni a cui le serie tv sono spesso soggette.

Netflix: tre delle serie tv più amate dai fan che sono state cancellate

Tra le serie tv recentemente cancellate da Netflix ci sono alcuni titoli molto amati dai fan di tutto il mondo, che non hanno preso bene la notizia.

FATE:THE WINX SAGA

Fate è una serie tv Netflix basata sul famoso cartone The Winx che ha appassionato i fan delle piccole fate per due stagioni. La seconda stagione è terminata con un finale aperto ma purtroppo la piattaforma ha deciso di non rinnovare la serie per un ulteriore stagione e di cancellarla per sempre. A nulla sono valse le numerose proteste dei fan agguerriti e delusi.

THE SOCIETY

The society è una serie ambientata in un mondo distopico che narra le vicende di alcuni adolescenti americani che rientrati da una gita trovano la propria città deserta e senza adulti. La serie ha ottenuto un discreto successo ma Netflix ha deciso di non rinnovarla per una seconda stagione a causa dei disagi causati dalla pandemia.

IM NOT OKAY WITH THIS

Un’altra serie tv penalizzata dalla pandemia è Im not okay with this, show che racconta le vicende di una ragazza che scopre di avere dei superpoteri.