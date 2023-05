tim-annuncia-modifiche-ai-contratti-aumento-delle-tariffe-e-costi-di-attivazione

TIM, uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni in Italia, ha annunciato modifiche ai suoi contratti per i nuovi clienti, con un aumento delle tariffe fisse e mobili di 2 euro al mese a marzo e aprile 2023.

Mentre si è parlato molto degli attuali incentivi di TIM per le offerte casa di maggio, l’azienda non ha perso tempo per avvertire i consumatori dei futuri cambiamenti. Queste modifiche sono esclusive della linea di prodotti TIM Wifi Power e sottolineano la continua evoluzione dei costi e dei servizi nel mercato dell’Internet domestico.

TIM sta cambiando la sua promozione

È importante notare che gli aumenti di prezzo indicati non si applicano agli attuali abbonati, ma ai nuovi clienti che scelgono di attivare queste soluzioni, sia per migrazione che per creazione di una nuova linea.

Il costo di attivazione dei pacchetti TIM Wifi Power è stato aumentato da 29,90 a 39,90 euro. Si tratta di un aumento di 20 euro in pochi mesi. Vale la pena ricordare che il costo di attivazione era originariamente fissato a 19,90 euro quando è stato ripristinato.

Con questa revisione tariffaria TIM si allinea ad altri fornitori di servizi che concedono sovvenzioni analoghe. Sky, ad esempio, addebita un costo di attivazione una tantum di 49 euro per i pacchetti fibra e fibra misto rame, ma le promozioni possono ridurre questo importo a 29 euro o addirittura eliminarlo completamente. Da quando è entrata nel mercato della fibra, Iliad ha regolarmente applicato un prezzo di installazione una tantum di 39,99 euro. WINDTRE ha ridotto il costo di attivazione per i suoi servizi FTTH e FTTC a 39,99 euro.

Tra le opzioni TIM Wifi Power, il piano Smart, che ha il costo mensile più basso di 29,99 euro, sarà il più colpito dal costo di attivazione aggiuntivo. Purtroppo non è previsto alcuno sconto per compensare l’aumento del canone. Tuttavia, il “Bonus Velocità Massima” ridurrà la tariffa mensile delle opzioni fibra TIM Wifi Power TOP e TIM Wifi Power Tutto Compreso a 29,90 euro per il primo anno.

Questi cambiamenti riflettono la dinamicità del settore delle telecomunicazioni, in cui i provider rivalutano regolarmente le proprie strutture tariffarie per rispondere alle mutevoli tendenze del settore e rimanere competitivi. Quando si esamina il valore totale dei piani e si decide la scelta migliore per le proprie esigenze, i nuovi clienti che prendono in considerazione la gamma Wifi Power di TIM dovrebbero considerare queste modifiche ai prezzi.