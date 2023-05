Una nuova truffa che richiede l’attivazione di una vera polizza a tuo nome, ti fa abbonare a servizi premium e annulla tutto poco dopo, il tutto a tua insaputa. Questa pratica consente ai truffatori di ingannare i “clienti” che hanno pagato per un servizio, e tutto può essere scoperto solo dopo che si presenta una richiesta di risarcimento.

I broker fantasma in genere pubblicizzano assicurazioni economiche sui siti di social media o sulle app di messaggistica. In effetti, secondo la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), i truffatori assicurativi in genere promuovono polizze molto più economiche della concorrenza. Un consiglio dalla polizia: se il tasso di assicurazione di un cosiddetto agente sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

Ecco come proteggersi

Questi controlli possono aiutarti a individuare un agente assicurativo fraudolento. Diffidare di:

Agenti che pubblicizzano assicurazioni economiche sui social media o sulle app di messaggistica.

Agenti che comunicano esclusivamente tramite social media o e-mail. Il NAIC afferma che i truffatori potrebbero non avere un numero di telefono o potrebbero essere difficili da raggiungere tramite telefono.

Agenti che chiedono pagamenti solo in contanti di persona, tramite i social media o tramite app mobili per il trasferimento di contanti, secondo PropertyCasualty360.

Agenti che promettono di assicurarti una polizza assicurativa senza fornire alcuna comunicazione diretta o documenti da parte della compagnia assicurativa.

Suggerimenti per evitare di acquistare una polizza assicurativa falsa

Se sei in dubbio sulla legittimità di un agente assicurativo o di una polizza, il NAIC dice che dovresti chiamare l’assicurazione per confermare che l’agente è autorizzato a vendere assicurazioni nel tuo stato e non firmare alcuna documentazione fino a quando non avrai verificato che l’agente sia autorizzato.

Diffidate degli agenti che richiedono pagamenti solo in contanti. Non effettuare alcun pagamento fino a quando non avrai confermato la licenza dell’agente.