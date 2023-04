Gmail: attenzione alla nuova truffa in circolazione

Torniamo a parlare di truffe che girano sul web, questa volta forse più insidiosa del solito visto che colpisce gli account Gmail degli utenti.

Il servizio email di Google è infatti uno dei migliori nel filtrare lo spam ma, come ogni cosa, non è perfetto e può dunque capitare di ricevere anche su questi account email truffaldine. Scopriamo insieme cosa sta accadendo.

Gmail: attenzione alla nuova truffa che porta il nome di Google

Stando a quanto riportato da The Mirror, in molti stanno ricevendo sul proprio account Gmail comunicazioni che paventano vincite e premi elargiti dal colosso di Mountain View. Diversi utenti stanno ricevendo sui propri account di posta Gmail una comunicazione che ha come oggetto “Programma di ricompensa online”.

Aprendo il messaggio si viene informati della vincita di un premio, elargito da Google stessa, per aver effettuato la 18,25 miliardesima ricerca su Google e si viene contestualmente invitati a cliccare su un link proposto per richiedere il premio. Di seguito il testo dell’email: “Congratulazioni! Sei il fortunato utente di Google. Ogni 10 milionesima ricerca raggiunta in tutto il mondo, proclameremo un utente fortunato che invierà un regalo di ringraziamento. Sei l’utente fortunato!“.

Questo è solo l’ennesimo tentativo di phishing e l’azienda non ha intenzione di premiare nessuno per le ricerche effettuate attraverso i servizi offerti, anzi, mette in guardia gli utenti anche su altre pratiche utilizzate dagli hacker, come per esempio gli annunci pop up. Il consiglio è quello di non aprire mai file, allegati o link presenti in queste email, anche quello che potrebbe sembrare un semplice file PDF potrebbe riservarvi brutte sorprese.