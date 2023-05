Nel corso dei prossimi mesi, il noto marchio automobilistico Audi presenterà ufficialmente diverse nuove vetture elettriche. Tra queste, ci sarà anche la prossima serie Audi A6 e-tron. Il modello sportivo di questa serie, in particolare, è stato avvistato in queste ore in rete in alcune foto spia durante i test di efficienza sulle piste di Nurburgring.

Audi A6 e-tron, avvistato in nuove foto spia il modello sportivo sulle piste di Nurburgring

Continua la preparazione di nuovi veicoli elettrici da parte del noto marchio tedesco Audi. Come già accennato in apertura, uno dei prossimi veicoli del marchio è stato intercettato su strada sulle piste di Nurburgring. A quanto pare, l’azienda sta ancora svolgendo alcuni test di efficienza su strada. Dalle foto appena emerse in rete, possiamo notare come la vettura, ovvero la prossima Audi A6 e-tron, sia ancora pesantemente camuffata.

Dalle foto appena emerse, emerge comunque chiaramente che si tratta di un modello sportivo ad elevate prestazioni. Sono infatti visibili alcuni dettagli stilistici tipici, come ad esempio le pinze dei freni di colore rosso e l’assetto ribassato. Trattandosi dunque di un modello sportivo, immaginiamo che anche gli interni saranno caratterizzati da tratti tipici della serie sportiva.

Stando alle precedenti indiscrezioni, sappiamo che la nuova Audi A6 e-tron poggerà sulla piattaforma PPE. Non ci sono invece informazioni certe riguardo alle motorizzazioni disponibili. Ricordiamo però che il precedente concept di questa serie era dotato di due motori elettrici con una potenza massima che arriva fino a 350 KW. Staremo a vedere se sarà realmente così o se l’azienda sceglierà una soluzione differente.