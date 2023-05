Nel corso delle ultime ore, l’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha annunciato l’imminente arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. Secondo quanto comunicato dall’operatore, questi aumenti potrebbero arrivare ad 1 euro in più al mese. Dovrebbero essere introdotti sul costo mensile di alcune offerte a partire dal 18 giugno 2023.

PosteMobile, a giugno 2023 arriveranno nuovi aumenti su alcune offerte

In queste ore l’operatore telefonico virtuale di PostePay ha avviato una campagna SMS, con cui sta avvisando alcuni suoi clienti dell’arrivo di nuove rimodulazioni. Come già accennato in apertura, sembra che questi aumenti saranno di 1 euro in più sul costo del rinnovo mensile. Ad essere coinvolte maggiormente, per il momento, sembra che saranno le offerte mobile con un costo mensile di 5 euro.

Tra le offerte coinvolte, quindi, potrebbero esserci PosteMobile Creami Wow 10 GB, PosteMobile Creami Giga 5 e PosteMobile Super Power 40. Vediamo qui di seguito alcuni degli SMS inviati in queste ore dall’operatore PosteMobile.

“Messaggio informativo di modifica contrattuale: il canone del tuo piano PosteMobile aumenterà di 1E al mese. Dal primo rinnovo successivo al 18/06/23 pagherai 5,99E al mese. Hai diritto in ogni momento di recedere dal contratto con mail, fax o lettera senza penali o di passare ad altro operatore. Info in Ufficio Postale o www.postemobile.it/rimodulazione”.

“Messaggio informativo di modifica contrattuale: il canone del tuo piano PosteMobile aumenterà di 1E al mese. Dal primo rinnovo successivo al 18/06/23 pagherai 6E al mese. Hai diritto in ogni momento di recedere dal contratto con mail, fax o lettera senza penali o di passare ad altro operatore. Info in Ufficio Postale o www.postemobile.it/rimodulazione”.