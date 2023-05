ASUS ha lanciato ufficialmente la famiglia ROG Phone 7 lo scorso mese. I device da gaming sono caratterizzati da un hardware di assoluto livello, in grado di offrire un’esperienza da gaming senza paragoni.

Tra le caratteristiche uniche del device possiamo citare un display aggiuntivo sul retro, la porta AeroActive per migliorare l’estrazione del calore e un sistema di raffreddamento rinnovato.

Trattandosi di un flagship a tutti gli effetti, il ROG Phone 7 ha attirato l’attenzione del noto JerryRigEverything. Lo YouTuber ha sottoposto il device al suo test di resistenza composto da diverse prove.

JerryRigEverything ha sottoposto al suo famoso test di resistenza il nuovo ASUS ROG Phone 7 Ultimate con risultati sorprendenti

Il test di resistenza ai graffi conferma che ASUS ROG Phone 7 Ultimate è protetto dal Corning Gorilla Glass Victus con una resistenza in linea con i competitor. La scocca, invece, è realizzata interamente in alluminio per garantire una migliore resistenza.

Passando alla resistenza al fuoco, il display si comporta molto bene. Se sottoposto ad una fiamma diretta per 30 secondi, il pannello tende al bianco ma si riprende immediatamente non appena le temperature tornano sotto controllo.

Infine, l’ultimo test è stato anche il più duro a cui è stato sottoposto il device. JerryRigEverything ha provato a piegare ASUS ROG Phone 7 Ultimate per vedere se fosse in grado di resistere.

Le prospettive non erano delle migliori, in quanto sia ROG Phone 5 e 6 si sono spezzati in maniera evidente. Tuttavia, con la serie 7 questo non succede e lo smartphone resistere in maniera egregia. Lo smartphone si piega ma non si spezza, confermando l’ottimo lavoro sotto il punto di vista della resistenza.