Il calore geotermico offre un potenziale incredibile. È una fonte di energia inesauribile che è quasi priva di emissioni. L’energia termica si trova nei diversi tipi di roccia che compongono la superficie terrestre e più in profondità nella crosta. Più vai in profondità, più fa caldo.

Circa un terzo del flusso di calore proviene dal nucleo e dal mantello terrestre (lo strato più vicino alla crosta terrestre). I restanti due terzi hanno origine dalla radioattività nella crosta terrestre, dove le sostanze radioattive decadono continuamente e generano calore. Il calore viene trasportato negli strati rocciosi più vicini alla superficie terrestre.

“Se riusciamo a trivellare e recuperare solo una frazione del calore geotermico esistente, ce ne sarà abbastanza per fornire energia all’intero pianeta, un’energia pulita e sicura“, afferma Are Lund, ricercatore senior presso SINTEF Materials and Chemistry.

Come sfruttare il calore della Terra

Il fatto è che il 99 per cento del pianeta ha una temperatura superiore a 1000°C. Il calore è ciò che è rimasto da quando la Terra si è formata per la prima volta e ce n’è molto per trasformarlo in energia.

L’energia geotermica che proviene da 150-200 metri sotto la superficie è chiamata energia geotermica a bassa temperatura. A queste profondità le temperature oscillano tra i 6 e gli 8°C e possono essere estratte con pompe di calore, abbinate ad un pozzo energetico. Questo tipo di energia geotermica è sfruttata su ampia scala.

Ad Oslo è stato pianificato un impianto pilota che raccoglierà calore da 5500 metri di profondità. Temperature da questa profondità possono riscaldare l’acqua fino a 90-95°C e possono essere utilizzate negli impianti di teleriscaldamento. L’impianto pilota sarà realizzato in collaborazione con NTNU, che sta studiando gli aspetti termici dell’impianto.