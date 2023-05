Android Auto, Google Maps potrebbe essere la causa del bug irrisolvibile

Un bug di Android Auto sta creando problemi agli utenti da gennaio, causando blocchi che impediscono l’interazione con le app. Il problema, riscontrato anche nella versione 9.0, si manifesta quando si utilizzano Google Maps e un’app musicale come Spotify, Musicolet o YouTube Music. Waze sembra essere coinvolto, suggerendo un possibile legame con le app di navigazione o il GPS.

Android Auto: cosa sta succedendo all’app?

Android Auto diventa inutilizzabile, richiedendo un tempo eccessivo per reagire agli input. Nonostante i tentativi degli utenti di risolvere il problema, come svuotare la cache, una soluzione definitiva non è ancora stata trovata. Un membro del team di Android Auto ha richiesto ulteriori dettagli a gennaio, ma non sono state fornite altre informazioni. E’ possibile che sia in corso un’indagine interna per risolvere il bug. Nel frattempo, nonostante le frustrazioni, gli utenti si stanno dimostrando pazienti, sperando in una soluzione imminente.

L’unica nota positiva è che il bug non sembra essere correlato al lancio della nuova interfaccia Coolwalk, nonostante quest’ultima abbia portato a una serie di problemi, inclusi errori di blocco nella parte inferiore dello schermo. Dunque, questi sembrano essere separati e non collegati al bug in questione.