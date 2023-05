Altoparlante bluetooth impermeabile scontato del 50%, Amazon è IMPAZZITA

Un altoparlante bluetooth completamente impermeabile può essere acquistato su Amazon con uno sconto effettivo del 50%, in questo modo l’utente si ritrova ad avere la possibilità di risparmiare moltissimo, ed allo stesso tempo fruire di un prodotto complessivamente interessante.

Non perdetevi le offerte Amazon disponibili in esclusiva assoluta sul canale Telegram di TecnoAndroid, in questo modo potrete avere i codici sconto gratis e tutti i migliori sconti del momento. Per essere sicuri di risparmiare al massimo, potete anche decidere di aprire altri due canali: Malatirisparmio e Tecnofferte.

Cassa bluetooth impermeabile, il suo prezzo è scontato su Amazon

Quanti di voi vorrebbero ascoltare la musica sotto la doccia, ma non sono mai riusciti a trovare un prodotto adatto per questo scopo? oggi finalmente su Amazon potrete acquistare il dispositivo perfetto, ha un costo di soli 12,99 euro, grazie al coupon da applicare in pagina del valore pari al 50% del listino di 25,99 euro.

Realizzato nel giusto mix tra gomma e plastica, l’altoparlante presenta una ventosa nella parte posteriore che permette di agganciarlo senza problemi alle mattonelle della doccia. Presenta ovviamente certificazione IPX7, per la totale impermeabilità a schizzi d’acqua, ed integrando il microfono potrebbe idealmente gestire anche le chiamate al posto vostro. Sulla superficie troviamo un sistema di controllo estremamente semplificato, con pulsanti precisi ed affidabili, che permettono così di gestire senza troppi patemi anche la riproduzione dei brani stessi.

Il prodotto, come era lecito immaginarsi, è perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone o trasmettitore in commercio, il collegamento avviene tramite il bluetooth. In ultimo, la batteria integrata ricaricabile (e non removibile), garantisce una autonomia adeguata per lunghissime sessioni di utilizzo.