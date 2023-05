Nuovo giorno e nuova interessante illusione ottica che vi può aiutare a comprendere appieno il vostro intelletto, mettendo a seria prova la vostra abilità nell’individuare la risoluzione di enigmi o indovinelli sempre più complessi. La maggior parte delle immagini che vi proponiamo nella nostra rubrica sono realizzate per spiegare i meccanismi che regolano il nostro cervello, ma ne esistono alcune che sono meri esercizi di stile, come il Magic Eye di cui vi parliamo giusto oggi.

L’intero fotogramma è intriso di stereogrammi, pronti a nascondere alle proprie spalle un’immagine, o una scritta?, che pochi utenti riescono a vedere. Il modo per permetterle di emergere dallo sfondo è quello di rilassarsi, sfruttando la cosiddetta visione parallela.

Illusione Ottica, non fidatevi di quest’immagine

A differenza delle solite immagini che richiedono di essere fissate intensamente, per permettere la corretta visualizzazione della stessa, in questo caso dovrete fissarla senza concentrarvi sulla stessa. In altre parole dovrete “guardarla ma non guardarla”, in modo tale da offrire la possibilità ai vostri occhi di conoscere lentamente la scena, scoprendo un dettaglio per volta, sino alla completa risoluzione dell’enigma.

Dopo che l’avrete risolta, magicamente riuscirete a vedere il tutto senza alcun problema anche con un’osservazione diretta. Un magico trucchetto che il nostro cervello e sistema visivo mettono in atto per cercare di risolvere un enigma tanto semplice, quanto sufficientemente complesso ed arzigogolato. Ora spetta a voi condividere l’immagine per testare le abilità di amici e parenti.